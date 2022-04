Christelle KORCZYKOWSKI

10 ans d’expérience dans le marketing me permettent de développer des offres commerciales en B2C et B2B2C.

C’est ainsi que je mène des études de marché et de concurrence. Je prends en charge le développement d’offres produit, tout en accompagnant la force de vente, en mettant à leur disposition des outils d’aide à la vente (documentation commerciale, argumentaire, fiche produit). Je mets également à profit mes compétences rédactionnelles à travers l’écriture d’articles produit à destination des clients finaux.

Dynamique, autonome et adaptable, j'aime m'investir sur de nouveaux challenges et me consacrer à mes nouvelles missions.



Mes compétences :

Informatique

Marketing

Gestion de projet

Marketing produits