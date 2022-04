Christelle LACAZE

Mon poste se caractérise par sa polyvalence et son atypisme.



- l'analyse statistiques de toute l'activité commerciale de la société

- le suivi des Grands Comptes

- le suivi et analyse des opérations commerciales

- La supervision du département Administration des Ventes

- la gestion de l'information et sa transmission en interne comme en

externe

- Suivi des projets de développements

- l'organisation d'évènements

- la formation aux outils informatiques dédiés



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Marketing

Automobile

Développement commercial

Finance