Christelle LAFITTE-ARAUJO

Diplômée d'un Master en Achats, Logistique et Distribution de l'Institut Supérieur du Commerce de Paris, je suis responsable, depuis 4 ans, des achats et de la logistique de produits alimentaires et packaging pour les territoires internationaux de la société France Quick.



Mes compétences :

Logistique

Achats

Industrie pharmaceutique

Export

Vision globale de la Supply Chain, des Achats à l'