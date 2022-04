Christelle LE CALVÉ

Lors de mes différentes expériences, j’ai su m’adapter à l’image des marques, en décryptant le marché pour développer de nouveaux modèles répondant à ses attentes. J’ai une grande ouverture d’esprit et sensiblité produit et j’aime repousser les limites pour proposer de belles collections, pertinentes, innovantes et en adéquation avec les objectifs de la marque.



Très à l'aise avec les chiffres grâce à mes études de mathématiques, j’ai acquis une grande rigueur et une logique. Ma double compétence chiffres et produit est un atout pour la gestion des budgets et l'optimisation des collections.



Motivée, forte de mon enthousiasme et d’un regard neuf, j'ai un bon sens produit doublé d'un esprit analytique. Je suis également curieuse, dynamique et efficace.



Mes compétences :

Pack office

Colombus

Maille Tricot

Prêt à porter

Mode

Chef de produit

Marketing

Acheteur

Gestion de projet

Développement produit

Sourcing

Négociation

Développement durable