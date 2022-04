Christelle LE MENS - CRISTOVAO

En 17 ans d'expérience, j'ai pu constater à quel point les besoins de formation pouvaient être sous-estimés. Combien de temps perdu par manque de maîtrise sur un logiciel ? Et combien de temps fait-on perdre aux collaborateurs qui aident les autres à s'y retrouver. Résultat : perte d'efficacité et de productivité.



Je propose des formations sur mesure qui permettent une montée en compétences ciblée. Cela permet au salarié d'optimiser son efficacité, et créé un climat de confiance avec l'entreprise. Une formation bien choisie représente certes un investissement, mais de nombreux avantages pour l'entreprise. Cela permet d'augmenter sa productivité, et la qualité du travail effectué. Sans compter l'aspect fidélisation du salarié qui se sent "écouté" dans ses besoins.



Dans la même optique d'efficacité, je propose également le "Coaching bureautique". Des sessions individuelles axées sur les besoins immédiats et concrets du salarié



Zen Formation propose des formations principalement en bureautique (windows, word, excel, powerpoint, outlook, Libre Office) sur PC ou MAC, réalise des audits, des documents de formation, guides d'utilisation, et toute ingénierie pédagogique s'avérant nécessaire.



Mes compétences :

Formation

Bureautique

Informatique

Pédagogie

Créativité

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

iOS

iMovie

PC Hardware

OneNote

Microsoft Windows XP

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

IBM AS400 Hardware

Eroom

Audit

Apple Mac

Android