Christelle LEBRETON-COULON

Ancienne de Sciences-Po Paris et attachée d'administration d'Etat, aujourd'hui en collectivité territoriale, j'aime à dire que je mets la notion de service au cœur de mes activités : je suis au service de mon administration, de la collectivité, des partenaires publics et privés avec qui je collabore, mais, avant tout, des habitants et des publics.

Mon ambition : évoluer encore et toujours pour mettre mon expertise au service du renouveau de l'action publique!



Mes compétences :

Politiques publiques

Politique de la ville

Communication

Association loi 1901

Conduite de projet

Organisation d'évènements

Fonction publique

Développement territorial

Relations Publiques

Conduite du changement

Management

Aménagement urbain

Expertise juridique

Accompagnement RH

Aménagement du territoire

Gestion administrative

Collectivités locales

Gestion budgétaire