Christelle LEKLOU

Mes missions professionnelles sont essentiellement orientées vers le conseil RH en faveur des Hommes et des Femmes qui constituent le capital Humain des Entreprises.



J'interviens dans le cadre de mission de Conseil en tant que Chef de Projet auprès d'entreprises lors de mise en oeuvre de réorganisation, restructuration ou changement d'organisation :



Conseil des DRH, des Dirigeants et des salariés dans le cadre de Plan de réorganisation / mobilité interne /PSE / Plan de Départ Volontaire.



Conseil juridique & benchmark social



Définition de la stratégie d'accompagnement et de prospection d'emploi en lien avec les métiers et les bassins d'emploi concernés.



Coordination de l'équipe de consultant sur les différentes phases du projet (En amont, Lancement, suivi).



Animation des réunions d'information auprès des IRP et des salariés



Diagnostic d’employabilité et de transférabilité des compétences



Gestion prospective des emplois et des compétences

Accompagnement et suivi d’actions spécifiques auprès des salariés



Conception et animation de sessions de formation à destination de Salariés Non -cadres et Cadres



Formation du personnel d’encadrement aux techniques d’entretien (Entretien d’Évaluation des Compétences...)



Prospection et animation des relations entreprises dans le cadre des missions de revitalisation et de reclassement



Accompagnement des salariés dans les projets de Création et/ou de reprise d'Entreprises : Etude de Marché, business plan, choix des statut juridiques...



Évaluation et recrutement / Assessment :

Audit et analyse des besoins

Mise en place d'Assessment center avec définition des critères d'évaluation.

Élaboration des définitions de fonction

Conduite d’entretiens et rédaction des synthèses

Suivi du candidat lors de sa phase d’intégration



Références clés :

Grands comptes du secteur Industriel (Chimie - Filiale TOTAL) / de la Pharmacie (Filiale NOVARTIS) / De l'aéronautique et du Spatial (CNES / Telespazio)et du secteur des Services / Banque (SG) /



Un nouvel outil développé par BPI Group en faveur de la mobilité des salariés :

https://www.youtube.com/watch?v=G83Ogah9ENY



