Christelle LELU

En veille d'une opportunité d'un poste de Formatrice ou de Coordinatrice Pédagogique dans un centre de formation pour adultes et/ou de personnes en situation de RQTH en reconversions professionnelles.

Pocédant aussi la casquette de formatrice certifiée en Bureautique, Assistanat, Secrétariat, Techniques de Recherche d'Emploi, Communication, (et Anglais.)

Disponible pour un CDD, CDI (ou par Portage), et mobile sur Caen (et ses environs).

Organisée, polyvalente, créative (force de proposition), ayant un très bon sens du contact et du travail en équipe, pédagogue dans l'âme et centrée sur les apprenants.



Mes compétences :

Préparer et animer des situations d'apprentissage

Construire une action de formation à partir d'une

Elaborer un scénario pédagogique d'une séance et p

Animer une séance de formation collective

Faciliter l'expression et la communication (compre

Contribuer à l'élaboration de dispositifs de forma

Accompagner les stagiaires dans la construction, l

Communiquer et rendre des comptes aupres des diffé

Constituer les équipes pédagogiques

Identifier les besoins individuels des stagiaires

Procéder aux recrutements des candidats

Coordonner les formations avec les différents acte

Organiser des informations collectives

Plannifier et organiser les actions de formation

Respecter le processus qualité : norme Iso9001

Inscrire les candidats aux certifications (Siec)