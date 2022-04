Christelle LEROUX

Accompagnement à la gestion du stress (adultes – enfants)

Aide aux enfants / lycéens / étudiants en difficulté d’apprentissage

Aide à la détente posturale

Accompagnement spécifique pour les sportifs (occasionnels ou de haut niveau) : aide à la récupération physique et à la gestion du stress en compétition.

Pour les séniors : prévention de la mobilité articulaire et travail sur l'équilibre postural



Séances individuelles en cabinet (Adultes / Enfants)

Partenariat avec CE entreprise : me contacter

En savoir plus :Array



Mes compétences :

Enfants : aide à l'apprentissage

Gestion du stress / anxiété de performance

Sportifs : relâchement du stress postural