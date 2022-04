Christelle LESEUR

Aujourd’hui au Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.



J ai travaillé dans une agence internet et une agence de communication. J'ai effectué de nombreuses missions dans différents services du journal Sud Ouest ainsi qu' à la Lyonnaise des Eaux, au service communication et relations extérieures.



Par ailleurs, j'ai travaillé sur la promotion de sites de vente en ligne et à l'optimisation de leur visibilité sur la toile. Je me passionne pour les nouvelles technologies, plusieurs créations de sites web et blogs à mon actif, et des activités de community manager.



Mes compétences :

Communication

Culture

Dégustation

Internet

Marketing

Presse

Web

Web marketing