Christelle LORENTZ

15 ans au service des entreprises alsaciennes et des chercheurs d'emploi!

Analyser un besoin en recrutement, identifier les compétences clés, conseiller les entreprises, trier, sélectionner, sourcer, interviewer les candidats. Toutes ces missions font parties de mon quotidien depuis plus de 10 ans.



Mon expérience et ma pratique du recrutement en milieu industriel, logistique et tertiaire sur des fonctions cadres et non-cadres, je les mets au service des clients de l’Apec .

Aujourd’hui, je preste des services de conseils sur les outils de communication écrits auprès des cadres qui sollicitent notre organisme pour les accompagner dans la transition professionnelle, l’évolution ou la gestion de leur carrière.

Retrouvez l’ensemble des services de l’Apec sur notre site :

http://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Nos-services-phares/Un-consultant-vous-conseille







Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de carrière

Recrutement

Accompagnement

Conseil

Sourcing

RH

Formation