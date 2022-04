Christelle Louisa SEREDOUMA

Je suis titulaire d`un Master en Economie, option developpement durable dans les PVD et pays en Transition. J`ai fais mes etudes en Economie et en Developpement International, mais egalement en Gestion. Je m`interesse a d`autres questions telles que le Droit des Affaires, la Geopolitique et les Finances des Marchés.Je poursuis mes études avec un Master 2 "Ingénierie Financière, option Finance". Ainsi, je peux prétendre occuper dans un futur proche, les fonctions d'Analyste Economique/Financier au sein d'une entreprise.



Mes compétences :

Agriculture

COMMERCE

Commerce international

Coopération décentralisée

Déchets

Économétrie

Energie

Finance

Gestion de projets

Gestion des déchets

International

ONG

Politiques économiques

Ressources naturelles

Sécurité

Sécurité alimentaire

Statistiques