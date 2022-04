Christelle LUZEAU

J’ai toujours été passionnée par mon métier : les responsabilités, la polyvalence, l’autonomie et la rigueur caractérisant ma fonction sont la confirmation du bien-fondé de ce choix.



Une première expérience en Cabinet Comptable m’a donné la possibilité de devenir Responsable Comptable au sein de groupes internationaux. Le parcours que j’ai suivi m’a apporté les bases d’une bonne gestion de l’organisation groupe : le sens de l’analyse, la réactivité et la capacité d’initiative, l’esprit d’équipe pour mener des projets, l’amélioration continue des outils de gestion et des logiciels informatiques.



Mes qualités relationnelles apportent une dimension complémentaire à ma fonction, par le management d’équipe, dans mes activités quotidiennes ou sur des missions transversales.