Christelle MACRELLE

Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai eu la chance de me perfectionner à la fois en taches administratives et commerciales, j’apprécie tout particulièrement le contact avec la clientèle.

L'écoute, l'amabilité, l'implication et mes capacités d'adaptations sont pour moi des qualités indispensables qui mon permise de progresser dans mes différentes fonctions.



Aujourd'hui je souhaite continuer ma carrière dans une équipe stimulante afin de me perfectionner mes connaissances et accroitre mes compétences