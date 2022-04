Christelle MAGNE

Journaliste spécialisée en presse magazine depuis dix ans, je possède une solide expérience acquise au sein du groupe prisma presse et des rédactions people, féminins et télé du groupe en qualité de rédactrice puis chef de rubrique. J'ai également occupé les fonctions d'attachée de presse dans l'univers du luxe, puis directrice de la communication dans une mairie des hauts de seine et enfin celles de productrice photo au sein d'une agence de presse people. je recherche actuellement soit un poste de journaliste en presse écrite radio ou audisovisuelle ou de chargée des relations presse ou communication tout domaine confondu. L'édition m'intéresse aussi beaucoup.



Mes compétences :

Communication

Presse

Production

Production Audiovisuelle

Relations Presse