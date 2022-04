Christelle MAGNON CHEVREUIL

Je conçois et mets en oeuvre en liaison avec les équipes pédagogiques des actions de formation continue

J'informe, conseille et oriente les publics des dispositifs de formation continue

Je développe et conserve les partenariats internes, externes privés et publics

J'analyse les besoins de formation d’un public donné.

j'organise des actions de prospection commerciales et de promotion de l’offre de formation

J'encadre et évalue des personnels



Mes compétences :

Developpement de partenariat

Développement personnel

Développement des compétences

Conseil aux entreprises

Conseil en recrutement