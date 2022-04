Christelle MAILLET

En parallèle de mon activité salariée, je vous propose mes services en administratif, Ressources Humaines et création de tableaux de bord sur Excel.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes demandes de renseignements : mademoisellework40@gmail.com



Mes compétences :

Développement Informatique RH

Gestion de la Formation

Recrutement

Création Et Gestion De Tableaux De Bord Rh

Contrats De Travail

Intégration

Assistanat Rh

budgets

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Secrétariat

Gestion administrative

Assistanat de direction