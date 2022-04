Franck BLAMPAIN

Depuis 2007, je suis Opérateur Polyvalent. Ma mission consiste à remplacer les opérateurs et les chefs d'équipe de trois unités (Polymérisation, Wingstay et Finition ) lors de leurs absences pour congé ou maladie, ainsi que le poste d'assistant superviseur qui supervise un chef d'équipe, deux opérateurs et deux multivalents.

En cas d'incident dans l'entreprise, j'occupe le poste de la personne que je remplace dans l'équipe de première intervention dans le POI, soit en mise en sécurité de l'unité, ou membre de l'équipe d'intervention ou encore chef d'équipe d'intervention ( commande de toute l'équipe d'intervention sur le terrain )



Je suis membre dans un groupe de travail lean six sigma green belt sur l'amélioration de la productivité sur une ligne de produit dans l'unité polymérisation.



Je suis membre dans un autre groupe de travail pour l'amélioration de la maintenance préventive dans l'entreprise