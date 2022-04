Christelle MAÎTRE

Diplôme en poche, je déménage au Québec en 2004. J'ai développé depuis mes compétences dans différents secteurs de la transformation alimentaire. Boulangerie, pâtisserie, volaille et industrie laitière sont les différents domaines dans lesquels j'ai travaillé. Au cours de toutes ces années, j'ai évolué dans différents postes a responsabilité et dans différents secteur de l'indsutrie. J' ai été tour à tour technicenne, contremaître, chef de département et directice d'uine. J'ai eu a travaillé au contrôle de la qualité, l'assurance qualité, le recherche et développement, la production et la direction général.

J'aimerais pouvoir travailler les prochaines années dans la création de ma propre entrepise.