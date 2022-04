Christelle MAITRE

J'ai accompagné les organisations dans leurs projets SI et RH depuis plus de 20 ans dans des structures d'édition et de conseil avant de me lancer en 2007 en créant la société de conseil Magnulteam. J'ai pu assurer la direction générale de cette société pendant 11 ans tout en animant de belles équipes d’une vingtaine de consultants auprès de nos clients (3M€ de CA).

Depuis septembre 2018 j'ai rejoint les équipes du CODIR de Cegedim -SRH afin de les accompagner dans la structuration et la croissance continue. J'occupe des fonctions transverses (RH-Finances-Formation-Assistance-Excellence opérationnelle et Projets Innovants) tout en assurant un lien fort avec nos clients dans leurs projets de déploiement de Teams RH et d'organisation RH.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conduite de changement

Cadrage et pilotage de projet

SIRH

Pilotage de projets