Christelle MALLET

Après des études de tourisme à la Rochelle et des emplois en milieu hôtelier sur la Côte d'Azur, j'ai décidé depuis quelques années de prendre un virage à 360° en m'orientant vers un métier où la détresse, le mal être priment.



Diplômée de sophrologie et relaxation, j'exerce en libéral depuis 2010. J'interviens à domicile ( agglomération rochelaise , pays d'aunis ), en cabinet à Puilboreau uniquement sur rendez-vous et auprès des comités d'entreprise dans la région rochelaise. ( 17000 )



De plus je me suis spécialisée dans la gestion de la douleur ( fibromyalgie, migraine...).



Egalement, j'interviens auprès des personnes âgées atteintes de maladies neuro-dégénératives ( Alzheimer, Parkinson) afin d'améliorer leurs fonctions cognitives.



Depuis 2016, des soins relaxants ( mains , pieds et corps ) sont proposés à domicile et / ou en cabinet.



D'autres pathologies sont atténuées : le stress, trouble du sommeil, amélioration de la concentration, problèmes comportementaux, dépression etc...



Public concerné : enfants, adolescents, actifs, séniors.



N'hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements.



A bientôt !



Mes compétences :

Service à la personne

Gestion du stress

Coaching individuel

Sophrologie

Gestion de groupe