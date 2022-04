Christelle MALLET

Une expérience de 14 ans dans la Vente.

J’ai aussi travaillé 5 ans en tant que Conseillère Relation Client à distance.

Durant 6 ans, j'ai exercé le poste de Décoratrice – Étalagiste et Visuelle Merchandiseur dans un magasin de Meubles et décoration.



Je viens d’être certifiée au Titre Professionnel de Formatrice pour adultes depuis janvier 2017.

Les compétences sont :

-Préparer un scénario pédagogique de formation.

-Construire un scénario pédagogique.

- Animer des actions de formations collectives.

- Évaluer les acquis des apprenants.

- Remédier aux difficultés d'apprentissage de l'apprenant.

- Accompagner les apprenants dans leur parcours de formation.



Mon objectif est de transmettre mes connaissances et mon savoir-faire dans les domaines suivants :

- Commerce

- Relation Clients à distance

- Merchandising

- Décoratrice-Étalagiste



Je suis à l’écoute de toute opportunité.



Mes compétences :

Préparation et animation des supports pédagogiques

Création des supports de formation

Évaluation des acquis et des difficultés des appre

Accompagnement des apprenants dans leur projet pro

Communication

Techniques de vente

Réalisation d'actions de prospection téléphonique

Conseil et services en relation client a distance

Décoration des ambiances

Coaching en décoration

Décoration des vitrines