Christelle MANGIN

J'ai démarré dans la logistique "sportive" chez Reebok et Décathlon !



J'aime faire partie intégrante d'un projet, être en interaction avec d'autres équipes et néanmoins avoir une autonomie sur un domaine précis :

- D'abord Formatrice sur SAP puis Chef de projet Formation : Etude des besoins, chiffrage, gestion du budget (150 à 220 KE), planification et gestion d'équipe; en conciliant avec de la formation, rédaction de supports, aide au démarrage. 6 ans



- Depuis 8 ans, dans la partie des Tests : Recette fonctionnelle, recette d'intégration (interfaçes) sur SAP, des applications web de facturation, ou E-business

notamment chez Sanofi-Aventis, Dalkia, la Sacem, Natixis Financement



CONCEPTION DE PLAN DE TEST AVEC LES K-USERS METIERS, REDACTION DES TESTS, avec l'outil HPQC Quality Center, PILOTAGE ET EXECUTION DES TESTS, GESTION DES LIVRAISONS CORRECTIVES, REPORTING

