Sandrine POUILLE

Après un début de carrière dans le développement logiciel COBOL, Windev, Webdev, SQL, je me suis naturellement tournée vers la problématique du test logiciel.



Passionnée par ce nouveau metier, j'ai passé les certifications ISTQB fondation et test manager.



Cela m'a permi dans un premier temps de mettre en place une cellule de test à l'aide de logiciels open source (Testlink et Mantis).



Toujours passionnée par ce metier j'ai décidé de devenir consultante afin de mettre à profit mon expérience pour de nouveaux projets.



Actuellement je suis en mission en tant que chef de projet qualification.

Mes tâches actuelles sont essentiellement :

- Stratégie de Recette

- Pilotage de la Recette

- Plan de charge

- Plan d'exécution

- Coordination entre différent SA pour la recette

- Préparation et animation des comités de suivi de recette

- Participation au comité de suivi de projet



Mes compétences :

ISTQB®

Testlink

Mantis

SQL

Windev

COBOL

Webdev

HP Quality Center

Microsoft Excel

Microsoft Word