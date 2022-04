10 années d'expériences en Contrôle de Gestion d'Affaires et Central sur un périmètre domestique, et également des compétences acquises dans un environement international en tant que Responsable Reporting & Consolidation.



Méthode et rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’anticipation et de la planification des tâches.



Capacité à travailler sous pression, à définir et gérer les priorités.



Excellent sens de l’organisation, autonomie, initiative et persévérance pour l’atteinte des objectifs fixés.



Esprit d’équipe, force de propositions, ouverture d’esprit, très grande disponibilité.



Capacité à piloter des missions transverses, et forte capacité d'adaptation.



Dynamisme et curiosité, recherche de challenges.



* Applications & SI :

Arcole, SAGA, TEC, GC, Oracle, OCM, BI V8 Cognos - Query Studio, Magnitude, CARAT, Excel Avancé, Access, MS Project



* Certification Microsoft Excel (niveau Confirmé) : obtenu en juin 2011

* Certification Microsoft Excel (niveau Expert) : obtenu en juillet 2011



Mes compétences :

Arcole

Carat

Cognos

Consolidation

Contrôleur de gestion

ERP

Finance

Gestion d'affaires

Macros

MAGNITUDE

MOVEX

Oracle

Qlikview

Query

Reporting