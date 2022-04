From May 2016, please see my profile on Linked-In.

I will no longer update this profile.

Thanks for your understanding,

Kind regards,

Christelle



Mes compétences :

Achats

API

Audit

Audit communication

Chimie

Communication

Cost saving

CRO

Études cliniques

Excipients

Gestion des Risques

Matières premières

Négociation

Procurement

Qualité

Supply chain