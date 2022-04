Christelle MANSON

Mes années d'expérience professionnelle à Barcelone m'ont permis de partager mon savoir-faire et faire-savoir avec un public d'étudiants universitaires et d'adultes de tous niveaux et d'adapter mon enseignement aux différents objectifs requis, du français général au français sur objectifs spécifiques.

Créative et toujours en quête d'enrichir mes connaissances, j'aime participer à de nouveaux projets. Aussi ai-je participé à la formation de professeurs (ateliers et conférences), collaboré à l'écriture de nombreux ouvrages Français Langue Étrangère et encadré une équipe d'auteurs.

Je réside actuellement en Angleterre où je donne des cours par visioconférence et serai disposée à étudier toute proposition compatible avec ma situation actuelle.



Mes compétences :

Auteure

Enseignement

FLE

Publications

Traduction