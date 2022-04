Christelle MARCERON

Dans le commerce international pendant plus de 15 ans, je suis spécialisée dans la relation client, l'accompagnement et le développement commercial, et plus particulièrement à l'export.

Je maîtrise la chaine du transport, et je sais compiler des services en une prestation optimale pour proposer des solutions "tailor-made".

Je sais faire preuve d'indépendance, mais je me sais meilleure au sein du groupe, car il est vecteur d'échanges, de synergie et d'efficacité. L'empathie et la disponibilité dans la relation client sont mes atouts majeurs. Je suis professionnelle et rigoureuse.

Ma formation est axée sur le commerce international et les langues, et je suis bilingue en anglais.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Réseaux d'entreprises

Conseil

Fidélisation client

Gestion de la relation client

Support technique

Force de proposition

Analyse des besoins