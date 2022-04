Christelle MARCOT

Aide-soignante depuis 1999, j'ai effectué en 2014 , au sein de mon entreprise, un D.U formatrice en manutention des malades/ PMR (personnes à mobilité réduite) au CIFAL de Strasbourg.

Actuellement aide-soignante à temps -partiel , j'ai du temps pour développer mon activité nomée Ap'Map (Apprentissage, Manutention aide aux Personnes) , en portage salarial avec Formacoop.

Vous êtes dirigeant de structure, responsable de structures intervenant auprès de personnes malade et/ou à mobilité réduite, les accidents de travail de votre entreprise sont élevés, je peux vous aider à le diminuer grâces aux formations " gestes et postures" axées sur LE SOIGNANT . Mon expérience sur le terrain me permet de répondre au mieux aux attentes des stagiaires. Pour plus d'informations je reste à votre disposition.



Mes compétences :

Soins à la personne

Créativité

Prévention

Conseils personnalisés

Esprit d'équipe

Ambition

Manutention des personnes