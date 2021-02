Christelle TEILLET

Comment maintenir et développer son activité pendant la crise sanitaire de la Covid-19 ?

Soyez précurseur et acteur du virage digital de votre entreprise.

Forte de 10 ans d'expérience dans l'e-commerce, je vous propose d'accroître votre visibilité sur le web et développer votre business.



Proactive et créatrice, je possède une double compétence en marketing digital et commercial exercée auprès de PME. Convaincue par les réelles opportunités offertes par le digital, j'ai décidé de compléter mon parcours en me formant au métier du webmarketing. J'ai conduit la refonte du site e-commerce de distributeur de vente à distance BtoB et augmenté son trafic et ses ventes en ligne.



Vous envisagez de développer l'activité commerciale de votre entreprise ?



Porteuse de solutions, je mets mon expertise à votre service pour vous accompagner dans la transformation digitale et :

- piloter les projets digitaux et de refonte de site

- manager les prestataires web et SEO

- décliner la stratégie digitale en fonction de vos enjeux commerciaux

- former vos collaborateurs aux outils digitaux

- animer et dynamiser les plateformes web



Envie d'échanger sur votre projet ? Contactez-moi en MP.