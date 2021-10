Christian CANDELA

Je ne suis en compétition avec personne. Je n'ai aucune envie de jouer le jeu d'être mieux que quiconque.

J'essaie seulement d'être meilleur que la personne que j'étais hier.

Il vaut mieux viser le perfection et la manquer que de viser l'imperfection et l'atteindre.

Aussi, cabinets de recrutement, chasseurs de tête ne perdez pas votre temps à vouloir me recruter ou me proposer une mission extraordinaire. Sachez que j'ai une petite aversion pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise et le monde des affaires. En cas de besoin, mon carnet d'adresse est assez riche pour me débrouiller tout seul.



Je suis très bien chez Servipool et c'est vraiment le must ici !