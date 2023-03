Christian DEL FONDO

Ancien cadre dirigeant, jinterviens en :

- executive coaching (www.mentoring-coaching-dirigeant.com)

- conseil en transformation des entreprises (www.MoreThanAdvice.com)

- formation et accompagnement (www.sensemotions.fr)





Ma particularité en coaching :

Allier deux pratiques souvent présentées comme opposées : la thérapie brève (approche basée sur des projections mentales) et le coaching (intelligence émotionnelle et génératif).

La 1ère permet de se libérer de bloquages limitants provenant de notre parcours de vie, de nos croyances ; la 2ième permet de se (re)mettre en mouvement et dactiver son plein potentiel.



Ma vision en conseil pour rendre lentreprise efficiente :

-simplifier le fonctionnement par le sens et le pourquoi des choses

-créer la dynamique du collectif

-accompagner les personnes à exprimer leur potentiel dans la dynamique du collectif







