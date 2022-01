Christian GERBAUD

J'assure des missions d'évaluateur technique électricité pour le compte du COFRAC.

J'ai la responsabilité fonctionnelle au sein de l'Organisation Nationale des Métiers de la Prévention de mettre à disposition des membres adhérents, mon expérience cumulée. J'organise la coopération inter-entreprises par la mutualisation de ressources, et dans le respect de la confidentialité.

J'accompagne les utilisateurs dans l'organisation optimisée des missions confiées aux intervenants :

Dispositions organisationnelles et managériales liées aux domaines d'accréditation (ISO/EN/NF 17 020)

Formation & assistance technique, dans les domaines de compétence de l'inspection réglementaire.

Veille stratégique et prospective subordonnées aux changements réglementaires et technologiques des domaines énergétiques et écologiques, (électricité, éclairage, contrôle qualité, RSE/DD, énergies renouvelables, photovoltaïque, éoliennes, sécurité des personnes, sauvegarde des biens, protection de l'environnement).

Je pratique quotidiennement une veille réglementaire et technologique.

J'assure la gestion d'un site internet en mode "WIKI".

J'assure les relations avec les interlocuteurs ministériels et institutionnels.

Je participe aux travaux interministériels du CLATEX (Comité de Liaison ATmosphères EXplosives), expert du domaine :

http://www.mesures.com/archives/785_Atex_legislation.pdf



Précédemment dans ma carrière, j'ai, entre autres, :

animé le thème "Contrôle des installations électriques" du programme scientifique 2005 d'ELEC EXPO à CASABLANCA, en partenariat avec UTE.

animé un exposé auprès d'un chercheur de l'institut national de la sûreté nationale du Japon, sur la prévention des risques liés à l'électricité.

contribué aux travaux d'un consultant auprès de la commission européenne, dans ses recherches sur les modèles comparés d'inspections réglementaires dans les états membres.



Mes compétences :

Gestion

Qualité

Europe

ATEX

Électrotechnique

Environnement

Organisation

Sécurité

Photovoltaïque

Radioprotection