Christian PEREIRA DE CARVALHO

Faire de votre immobilier un levier de performance globale !



Plus de 15 ans dexpérience en immobilier. Polyvalence, adaptabilité, aisance dans les environnements pluridisciplinaires, Orientation Client et résultat, vision transversale et esprit entrepreneurial.



Prestation de services dans la conduite et le management de projets immobiliers tertiaires, logistiques, résidentiels, coliving, hôteliers, etc... pour le compte de maîtres douvrages qui délèguent tout ou partie du processus de réalisation de leurs projets immobiliers.



Mes compétences :

Gestion

Immobilier

Urbanisme

Real Estate

Management

Promotion

Expertise

Asset management

Gestion de projet

Gestion d'actifs

Management de projet

Maîtrise d'oeuvre

OPC