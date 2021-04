Christiane BURDIN

Ma formation et mon expérience m’ont permis d’acquérir et de consolider des compétences complètes dans le domaine administratif :

- Accueil physique et téléphonique

- Saisie et mise en forme de documents sur divers logiciels :

Comptabilité, Production, Word, Excel…

- Gestion factures

- Préparation éléments de salaires

- Suivi tickets restaurant, notes de frais, caisse

- Gestion du courrier, classement…



La diversité de mon emploi m’a procuré une grande faculté d’adaptation et d’autonomie.



Dernière expérience professionnelle (23 ans)

Secrétaire comptable

- Accueil : réception, standard téléphonique

- Comptabilité :

. gestion factures fournisseurs : saisie, validation, règlement (logiciels Sage

comptabilité, Moyens de paiements, ERP Isarys)

. saisie, pointage des comptes, rapprochement bancaire

. classement

- Ressources humaines : préparation éléments paye, suivi visite médicale,

déclaration accident du travail, suivi congés payés

- Divers :

. courrier : ouverture, distribution, affranchissement

. Saisie informatique, frappe courriers, devis, documents (Word – Excel)

. Gestion fournitures de bureau



Mes compétences :

Bureautique

Comptabilité

Saisie comptable

Saisie de tout document

Saisie informatique

Accueil physique et téléphonique

Courrier : arrivée / départ

Préparation éléments paye

Fournitures de bureau

Mise en page documents

Administratif

Suivi tickets restaurant, notes de frais

Secrétariat

Accueil