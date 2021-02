Christiane FERRATY

Titulaire d'un troisième cycle en Droit des Affaires ainsi qu'une double formation en Droit Espagnol et en Droit International et Européen.



Dynamique, rigoureuse et organisée mes diverses expériences professionnelles acquises tant en Cabinet qu'au travers d'Etablissements Bancaires ou encore dans le monde de la Distribution m'ont permis d'acquérir une connaissance juridique certaine dans toutes les branches du Droit.



Mes compétences :

Administration

International

Noms de domaine

Rédaction

Rédaction d'actes

Restructuration