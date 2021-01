Christiane KOPP

Aide téléphonique :

- Vers qui se tourner ? " écoute Asbl Mvsa "

Une écoute attentive

, spécialisée, confidentielle et gratuite

vous est proposée du lundi au dimanche de 9H à 22 H

au 0032 (087) 333362

http://www.facebook.com/MvsaAsbl

Mission

Elle se veut par essence connue et surtout reconnue de tous. Pour ce faire, l’association désire assister les victimes qui ont besoin d’exprimer leur souffrance, leur désarroi, répondre à toutes leurs questions, les diriger vers tout organisme spécialisé en matière médicale ou sociale voire juridique.



Elle se veut également un lieu de discussions et de partage d’expériences pour permettre à chacun de se sentir mieux.



Mais elle a aussi comme objectif l’adoption par le gouvernement d’un projet de loi relatif à l’indemnisation des victimes.

Description de l’entreprise

Mvsa Asbl - MAISON DES VICTIMES

Notre association a pour but principal: l’accueil, l'écoute, le soutien, l’aide, l’accompagnement des victimes d’infections nosocomiales, d’accidents de la circulation, d’agressions, d’erreurs médicales, de complications lors de la vaccination de la grippe mexicaine, l’hépatite B ou suite à la prise de médicaments voire encore d’accidents de la vie quotidienne tant au niveau médical, paramédical, psychologique, financier que juridique.