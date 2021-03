Christine ALLARD

Après 10 ans dans l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies, j'ai repris les études pour un DESS en qualité. Ensuite et jusqu'à ce jour, j'ai essentiellement travaillé dans l’industrie aéronautique.

J'ai mené 5 entreprises à la certification ISO 9001.

Le schéma de management proposé dans la norme ISO 9001 est pour moi un excellent modèle d'organisation pour les entreprises, sujet qui me passionne aussi!

J’ai suivi une formation via le CNAM sur les pratiques de la négociation et de la communication.

Mes centres d’intérêt du moment sont : La révision 2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001; RSE et DD... et la formation professionnelle

Je suis actuellement en formation pour devenir Formateur Professionnel d'Adultes à l'AFPA de Pessac

En route vers la reconversion !



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Développement durable

Environnement

Refonte de processus

Gestion de projet

Conseil en organisation

Animation de formations

Formation professionnelle