Christine BRUNET

J'aime aller de l'avant en ayant toujours de nouveaux challenges à relever.



Élargir mon domaine d'expériences me stimule.



Spécialités

Fidélisation et développement de Clientèles dans le secteur industriel en France, Europe et Afrique

Gestion du dossier Client de la prospection, la vente jusqu'à la facturation et l'après vente.

Gestion de l'ERP

Encadrement back office

Développement et gestion d un organisme de formations professionnelles





Mon empathie et ma pugnacité m’ont permis de me voir confier, entre autres le développement et la fidélisation de grands comptes clients, ainsi que le réseau de distributeurs et partenaires en France et à l'International. Je commercialise des solutions au niveau de la filtration de liquides, et en particulier la séparation de 2 liquides dans un secteur très concurrencé.



Mes principales qualités : A l'écoute, engagée, autonome, organisée, soucieuse du bon résultat et rigoureuse.



Mes réalisations :

Gestion d un organisme de formation

Création d un back office service

Direction : Suivi des grands comptes, développement et suivi du réseau de distributeurs nationaux et internationaux (France et Afrique francophone), dans les secteurs industriels de l'Aviation, la Marine et la Pétrochimie.



Technique et commercial : Définition des besoins, élaboration des offres techniques et commerciales dans les différents secteurs d'activités de mon entreprise.



Encadrement : Assistante commerciale et commercial junior - Back office



Développement d activités : Developpement et gestion d'un organisme de formations professionnelles.



Marketing : création et Développement d'opérations marketing en vue de prospection et fidélisation commerciale.



Mes compétences :

Tableaux de bord

Marketing opérationnel

Administration des ventes

Excel

Export

Powerpoint

Technique

Aviation

Commerciale

Service clients

Industrie

AFRIQUE

Développement

Engage

Formation