Christine CARLIER (LEWEURS)

Dotée d'un bon esprit d'analyse que j'ai su mettre à profit lors de mes diverses expériences professionnelles, je suis une personne très organisée, sachant aller à l'essentiel et gérer mes priorités.

De plus, j'ai de bonnes capacités d'adaptation qui me permettent de m'intégrer dans différentes structures sans souci particulier.

Je suis ambitieuse et passionnée par les langues, et j'ai également créé une structure associative afin de concrétiser mon "rêve" dans le domaine de la Formation, surtout au vu des matières que je peux être amenée à dispenser, comme l'Anglais et l'Allemand, FLE, ou encore les Techniques Bancaires, qui sont une véritable passion pour moi.

Je suis aussi très dynamique et suis capable de gérer un groupe d'une trentaine de personnes lors de mes formations sans me laisser déstabiliser.

Mon atout est surtout l'enthousiasme que je peux communiquer à mes "apprenants"...et surtout l'envie de les accompagner jusqu'au bout dans leurs projets (professionnel et/ou personnel).



Mes compétences :

Formation - qualités pédagogiques

Autonomie

Bon esprit d'analyse

Dynamique

Esprit d'analyse

Forte capacité d'adaptation

Forte autonomie

Sens de l'Organisation

Rigueur

Vente

Conseil

Communication

Management

Gestion de projet

Enseignement