Se préparer aujourd'hui au travail de demain. Anticiper la fin du métro, boulot, dodo. Soigner ses compétences.

Soyez en accord avec vos vraies valeurs !

C'est ce que AKEO vous propose aujourd'hui dans l'économie collaborative et l'économie de partage.

Je recherche des hommes et des femmes qui souhaitent sortir de la crise et construire leur avenir.

N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.



Christine CASTELLO

Votre Conseillère



Mes compétences :

Network management

Marketing relationnel

Management

Capacité d'organisation et d'analyse

Capacité relationnelle

Capacités d'écoute