Hypnose-Macon Christine Chatelet



Cela fait 10 ans maintenant que je travaille sur le développement personnel. C'est donc naturellement que j'en suis venue à l'hypnose.

Formée à l'IFHE je suis praticienne en hypnose Ericksonienne, nouvelle hypnose et PNL et ai ouvert mon cabinet en janvier 2018 à MACON 71



L'hypnose et les neuroscience évoluent constamment. Aussi j'ai complété mes compétences en me formant à la Méthode JIA©.

Avec cette méthode qui mélange l'hypnose, la visualisation, l'imagination créatrice, la PNL et la coaching, le client fait un magnifique voyage dans son monde imaginaire pour aller vers le changement auquel il aspire



Pour plus d'information vous pouvez aller visiter mon site : https://christinechatelet.wixsite.com/monsite





Nouvelle Hypnose

Programmation Neuro Linguistique

Hypnose

Hypnose Ericksonienne

Hypnose Humaniste

Hypnose Méthode JIA©