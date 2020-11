Christine CHRISTINE CIOSEK (MORCRETTE)

C'est suite à une mission d'intérim que j'ai choisi de travailler dans le monde de l'entreprise

Prévenir , plutôt que guérir, un vaste programme...

Une aventure humaine où chacun oeuvre à son niveau pour le bien être des salariés mais également pour le bon fonctionnement de l'entreprise!

Compromis difficile dans le monde actuel que de préserver la santé physique et mentale des salariés dans des entreprises où il faut travailler plus, plus vite pour rester compétitif.

Et pourtant :

"QUI VEUT VOYAGER LOIN, MENAGE SA MONTURE"...



J'ai travaillé avec un médecin qui disait à juste titre :

"on accepte qu'une machine ai besoin d'un temps d'arrêt pour une révision, un entretien, une modification, mais on accepte diffcilement les aléas de santé des salariés..."



Prendre le temps d'aménager les postes de travail, c'est oeuvrer pour la durée.

Plus les postes seront ergonomiques, les conditions de travail favorables, plus le travail sera performant, moins d'accidents, moins d'arrêts maladies.

IL Y AURRA UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT!!!

et c'est GAGNANT/GAGNANT



Il faut rester optimiste et penser que c'est le FACTEUR HUMAIN qui l'emportera!! parce que nous sommes tous avant tout des HUMAINS!



Mes compétences :

Ergonomie

conduites addictives

méthodologie de projet en santé publique

Prévention des risques professionnels