Christine GILLES

J'ai quitté Paris en 1999 à 30 ans pour m'épanouir sur Toulouse et changer de cap.



Mon expérience de secrétaire dans la Grande Distribution s'est enrichie au fil des années pour me permettre de devenir la collaboratrice du Directeur national des ventes. J'ai rejoint le milieu industriel dans le secteur de la fabrication des volets roulants puis des menuiseries aluminium chez Quartz (Hydro à Toulouse), racheté par Atlantem en 2007. J'ai alors développé mes compétences en tant qu'Assistante Commerciale puis Gestionnaire Approvisionnement.

Ma polyvalence me permet d'occuper différents postes, en rapport avec mes expériences d'achat et d'assistanat commercial. Mon sens de l'organisation, mon goût pour le travail d'équipe, ma discrétion, sont autant d'atouts que je mets à votre service.

N'hésitez-pas à rentrer en contact avec moi !

Christine



Mes compétences :

Word

Power point

As400

MOVEX

Excel

Anglais

Espagnol

Internet

Orthographe

Communication

Organisée

Sage ERP X3

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Lotus 1-2-3

Lawson M3

IBM AS400 Hardware