Christine HOLZINGER

Professionelle de l'information Techniques - solutions d'information, base de données, Portail d'information



IHS Information Handling Service - IHS CERA, IHS Global Insight, IHS Herold

Kodak

AFNOR Association Française de Normalisation





Après plusieurs années passées au Marketing produit (Base de donnée , portail d'information sur Internet) je suis devenu Directeur Grands Comptes (Global Account Manager).

Du Marketing à la vente , du marchés de l'aèronautique au marché de l'énergie mon parcours à été fait de découverte de challenge et de Fléxibilité.

Issue d'un parcours école de commerce et Master je parle couramment Anglais (en poste dans une société USA reporting direct en anglais) et ai de bonne notion d'espagnol.



Mes compétences :

Base de donnée

Energie

ERP