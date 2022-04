Nora MEZDOUR

Titulaire d'un DESS de Commerce International Franco-Britannique, d'un MSc in European Management Strategy et d'une Maitrise de sciences economiques. Je parle l'anglais, l'espagnol et l'arabe.



Redactrice en chef de L'education en France et du MBA Magazine a Londres pour 5 ans puis consultante pour une entreprise americaine de diffusion de communiques de presse. Experience chez Datamonitor London puis ouverture du bureau Datamonitor Dubai.

Chez IHSGlobal Insight depuis Juillet 2009.