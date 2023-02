Christine PAQUERON

Bonjour à tous,



Je recherche un poste salarié de secrétaire comptable, comptable clients, comptable fournisseurs, aide comptable...



Pour me joindre :

Skype : jcps2204

Portable 06.71.90.40.76



EXPERIENCE EN MIGRATION INFORMATIQUE : logiciels de facturation, de comptabilité & gestion.

Mes compétences sont l'ORGANISATION, la GESTION et l'ADMINISTRATION.



CONVICTIONS

(-)LE DENIGREMENT, LA MEDISANCE, LA MAUVAISE FOI ET LA TRAHISON ME SONT INTOLERABLE.

(+)LA DROITURE, LA FRANCHISE, LA LOYAUTE ET LA CONSTANCE ATTIRE TOUTE MA SYMPATHIE



"Quand vous cherchez des gens à recruter, vous devez rechercher trois qualités: l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Et s'ils ne possèdent pas la première, les deux autres vous tueront."



Hubs CHOMAGE ZERO : de la génération rébellions vers la génération solutions

http://www.viadeo.com/hu03/0021ne805qkztnnn/chomage-zero-de-la-generation-rebellions-vers-la-generation-solutions



LOISIR

Responsable du Hub : "CLUB BUSINESS RANDONNEES ET GRAND AIR":

http://www.viadeo.com/hu03/002q00xww7f58fq/club-business-randonnees-et-grand-air



Si vous êtes passionnés par les acteurs de la vie sociale, culturelle, artistique, sportive de votre région, nous sommes fait pour nous rencontrer et échanger nos projets...



