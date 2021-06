Christine ROSENSTIEHL (BOULANGER)

Ex membre de Coopers & Lybrand consultants,

ex associée Algoé, ex Directeur d'activité chez bl consultants, jai finalement choisi de créer une structure de conseil légère : co'Rebond dans le but dapporter à mes clients un conseil personnalisé, en toute liberté, avec une manière de faire qui mest propre.

Je mobilise au service des enjeux de mes clients 25 ans dexpérience au sein de grands cabinets, et au besoin je mappuie sur des amis professionnels, consultants expérimentés le plus souvent issus de ces mêmes grands cabinets, dont les postures et manière de voir et de faire correspondent aux miennes.



Mes compétences :

Accompagnement du changement

Formation au management, la conduite des changements et à la Communication NonViolente