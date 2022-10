Christine TRINDADE

De formation Bac +5 en informatique et statistiques, je justifie d'une expérience de 7 ans en tant que consultante.



Mes missions ont consistées à :

- Participer à la définition des projets et des livrables associés,

- Accompagner les clients dans la formalisation de leurs besoins,

- Proposer, concevoir et mettre en oeuvre des systèmes décisionnels,

- Assurer la maintenance des systèmes d'information implémentés,

- Assister et former les utilisateurs (accompagnement du changement)



Niveaux d'intervention :

• Expertise statistique :

– Modélisation

– Data Mining

– Monitoring

– Définitions méthodologiques



• Maîtrise d’ouvrage :

– Rédaction de note de cadrage / expression de besoins

– Développement SAS

– Recette fonctionnelle

– Mise en production d'outil décisionnels

– Migration de système d'information



• Outils :

– SAS V8/V9, Sas Enterprise Guide, IBM SPSS Modeler, SPAD

– SGBDR : Oracle, SQL Developer, Toad

– Management de tests : HP Quality Center

– Modélisation des données : PowerAMC

– Cartographie : Cartes & Données

– Enquêtes : Askia, Converso



Mes compétences :

Banque

Chef de projet

conduite de changement

Datawarehouse

Décisionnel

Distribution

Géomarketing

Grande distribution

Marketing

MOA

Restitution

Système d'Information

Tableau de bord

Gestion de projet

Conduite du changement