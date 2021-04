Christophe BALAVOINE

Une expérience professionnelle riche et diversifiée dans les domaines :

- du Conseil et de la conduite de projets en Organisation et Systèmes d'Informations,

- de l’Audit interne et du pilotage de la performance,

- de la création d'entreprise et du soutien au développement économique des PME,



Généraliste de l’entreprise, entrepreneur dans l'âme et certainement un peu humaniste, j'ai un profil de gestionnaire et d’organisateur.



Mes compétences :

Automobile

Conseil

Organisation

Audit

Économie sociale et solidaire

Pilotage de la performance

Gestion de projet

Accompagnement du changement

Système d'information

Création d'entreprise

Management

Qualité

Banque